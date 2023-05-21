Колби дал совет Стерлингу: «Он делает великие дела в UFC. Но ему лучше думать о банковском счете, а не о хейтерах»

Колби Ковингтон посоветовал Алджамейну Стерлингу не думать о хейтерах.

«Успех – это лучшая месть. Он просто должен оставаться самим собой. Он делает великие дела в бизнесе и компании, он творит историю в легчайшем весе.

Я думаю, что у него все отлично, и ему не стоит сейчас слишком беспокоиться о хейтерах. Он должен беспокоиться о том, как выглядит его банковский счет», – сказал .

Колби готов драться с Махачевым в легком весе: «Я не самый большой полусредневес и мало гоняю»