Колби дал совет Стерлингу: «Он делает великие дела в UFC. Но ему лучше думать о банковском счете, а не о хейтерах»

Теги UFC Колби Ковингтон Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон посоветовал Алджамейну Стерлингу не думать о хейтерах.

«Успех – это лучшая месть. Он просто должен оставаться самим собой. Он делает великие дела в бизнесе и компании, он творит историю в легчайшем весе.

Я думаю, что у него все отлично, и ему не стоит сейчас слишком беспокоиться о хейтерах. Он должен беспокоиться о том, как выглядит его банковский счет», – сказал Колби Ковингтон.

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3 комментария

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Kanan Jarrus
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем этот середняк даёт советы чемпиону с несколькими защитами?
в его фантазиях он чемпион в нескольких категориях, трамп - президент сша, и он не платит девушкам за секс с ним
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Kanan Jarrus
забавный середняк
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