Колби дал совет Стерлингу: «Он делает великие дела в UFC. Но ему лучше думать о банковском счете, а не о хейтерах»
Колби Ковингтон посоветовал Алджамейну Стерлингу не думать о хейтерах.
«Успех – это лучшая месть. Он просто должен оставаться самим собой. Он делает великие дела в бизнесе и компании, он творит историю в легчайшем весе.
Я думаю, что у него все отлично, и ему не стоит сейчас слишком беспокоиться о хейтерах. Он должен беспокоиться о том, как выглядит его банковский счет», – сказал Колби Ковингтон.
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