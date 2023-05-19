Взвешивание UFC Vegas 73: Борщев легче Кайсара, Дерн тяжелее Хилл

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Vegas 73, в главном событии которого пройдет бой в минимальном весе между Маккензи Дерн и Анджелой Хилл.

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

Маккензи Дерн (52,16 кг) против Анджелы Хилл (51,94 кг);

Эдмен Шахбазян (84,14 кг) против Энтони Эрнандеса (84,37 кг);

Эмили Дукот (54,2 кг) против Лупи Годинез (54,2 кг) – бой в промежуточном весе до 54,4 кг;

Андре Фиалью (76,9 кг) против Хоакина Бакли (77,34 кг);

Диего Феррейра (70,08 кг) против Майкла Джонсона (70,31 кг);

Кайсар Максат (70,53 кг) против Вячеслава Борщева (70,08 кг).

Вячеслав Борщев – о Нганну: «Казалось, у него голова только для того, чтобы в нее есть. Но парень понимает, что делает»