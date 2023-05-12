Полуфиналы ЧМ-2023 по боксу: Атаев и Гаджимагомедов – в финалах, Хатаев, Худоян, Двали и Шумков – бронзовые призеры

Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов вышли в финалы чемпионата мира по боксу.

В Ташкенте (Узбекистан) состоялись полуфинальные поединки чемпионата мира по боксу.

В финалы прошли два российских боксера. В весовой категории до 86 кг Шарабутдин Атаев победил Рохелио Ромеро из Мексики. В финале он подерется с кубинцем Лореном Альфонсо.

В весовой категории до 92 кг дрался с Лазизбеком Муллажоновым из Узбекистана, победив его раздельным решением. В финале он сразится с Аззисом Аббесом Мухийдином (Италия).

В весовой категории до 80 кг проиграл Нурбеку Оралбаю и стал бронзовым призером.

Эдмонд Худоян (до 48 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг) и Дмитрий Двали (до 54 кг) также завершили турнир бронзовыми медалистами, уступив в полуфиналах Санжару Ташкенбаю (Казахстан), Софьяну Умиа (Франция) и Ойбеком Жураевым (Узбекистан) соответственно.

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