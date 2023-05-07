Бонусы UFC 288: Евлоев против Лопеса – бой вечера
Мовсар Евлоев получил бонус за лучший бой на UFC 288.
В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 288, по итогам которого были определены обладатели бонусов в размере 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшие выступления вечера.
Мовсар Евлоев и Диего Лопес (победа первого единогласным решением судей) получили премии за лучший бой турнира.
Ян Сяонянь (нокаутировала Джессику Андраде) и Мэтт Фревола (нокаутировал Дрю Добера) – лучшие перформансы вечера.
Евлоев – о бое с Лопесом: «Мое джиу-джитсу не такое хорошее»
Заслуженно, так как оба боя были зрелищными.