Бонусы UFC 288: Евлоев против Лопеса – бой вечера

Мовсар Евлоев получил бонус за лучший бой на UFC 288.

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир 288, по итогам которого были определены обладатели бонусов в размере 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшие выступления вечера.

и Диего Лопес (победа первого единогласным решением судей) получили премии за лучший бой турнира.

Ян Сяонянь (нокаутировала ) и Мэтт Фревола (нокаутировал ) – лучшие перформансы вечера.

Евлоев – о бое с Лопесом: «Мое джиу-джитсу не такое хорошее»

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей