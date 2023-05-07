Бонусы UFC 288: Евлоев против Лопеса – бой вечера

Теги UFC Джессика Андраде Мовсар Евлоев Дрю Добер UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев получил бонус за лучший бой на UFC 288.

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 288, по итогам которого были определены обладатели бонусов в размере 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшие выступления вечера.

Мовсар Евлоев и Диего Лопес (победа первого единогласным решением судей) получили премии за лучший бой турнира.

Ян Сяонянь (нокаутировала Джессику Андраде) и Мэтт Фревола (нокаутировал Дрю Добера) – лучшие перформансы вечера.

Евлоев – о бое с Лопесом: «Мое джиу-джитсу не такое хорошее»

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей

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4 комментария

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Максим Седов
Мовсар поднял деньжат. Китаянка неожиданно нокаутировала лесбуху...
Заслуженно, так как оба боя были зрелищными.
+6
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+6
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Большое сердце Неймара
отличный бой был, что в стойке,что в партере
0
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0
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Имя Фамилия
Лопес понравился, стойкий парень
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0
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