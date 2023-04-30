Хабиб выложил фото составов «Интера» и «Милана» 2005 года. Через неделю команды сыграют в полуфинале ЛЧ
Хабиб Нурмагомедов ждет полуфинальных матчей Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».
Бывший чемпион UFC опубликовал в сосцетях скриншот составов «Интера» и «Милана», с которыми они вышли на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов сезона-2004/05.
Тогда по итогам двух матчей сильнее был «Милан» (2:0 и техническая победа 3:0).
Изображение: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
В сезоне-2022/23 «Милан» и «Интер» встретятся в полуфинале. Первый матч состоится 10 мая, ответная встреча – через шесть дней.
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