Хабиб выложил фото составов «Интера» и «Милана» 2005 года. Через неделю команды сыграют в полуфинале ЛЧ

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов ждет полуфинальных матчей Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом».

Бывший чемпион UFC опубликовал в сосцетях скриншот составов «Интера» и «Милана», с которыми они вышли на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов сезона-2004/05.

Тогда по итогам двух матчей сильнее был «Милан» (2:0 и техническая победа 3:0).

Изображение: инстаграм Хабиба Нурмагомедова

В сезоне-2022/23 «Милан» и «Интер» встретятся в полуфинале. Первый матч состоится 10 мая, ответная встреча – через шесть дней.

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49 комментариев

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crazy_elky
Ответ Arthur Jacob
Дзанетти что сразу на двух позициях играл ?
Да, раньше так принято было. Дефицит игроков все таки. Березуцкий тоже так играл кстати, на двух позициях.
+83
0
+83
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Блуждающий странник
От состава Милана плакать хочется. Легенды. У Интера при всем уважении не самый культовый состав. Те же Кили и Ван Дер Мейде вообще с Интером не ассоциируются у меня.

Вот состав Интера для слёз https://img.championat.com/s/1350x900/news/big/d/k/inter-pered-finalom-lch-2010_1619104798883557215.jpg
+28
-4
+24
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Штаны Габора Кирая
Ответ crazy_elky
Да, раньше так принято было. Дефицит игроков все таки. Березуцкий тоже так играл кстати, на двух позициях.
Ну да, у нас Кержаков вон тоже из нападения ушёл в ворота.
+22
0
+22
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Василий Никулин
держите в курсе
+6
-1
+5
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Pb-SE
Ответ Костя Паркер
Состав Милана на изусть помню, а кто такие Фавалли, Килу и Меудэ в душе не знаю.
Кили Гонсалес дважды играл в финале ЛЧ в составе топовой Валенсии.
+5
0
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Vlados 86
Ответ balander09
любили же миланские клубы пенсионеров набирать, если Милан это делал органично, то Интер наоборот Я даже будучи школьником не понимал что делал Фавалли в топ клубах
Фавалли как раз после Интера в Милан уехал - на 4 сезона)
+6
-1
+5
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dorff_nk
Состав Милана страшный по именам
+4
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Daniel Plainview
Состав Милана 🔥 Одни легенды
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balander09
любили же миланские клубы пенсионеров набирать, если Милан это делал органично, то Интер наоборот
Я даже будучи школьником не понимал что делал Фавалли в топ клубах
+4
-1
+3
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Газонокосильщик Хави
Ответ Arthur Jacob
Дзанетти что сразу на двух позициях играл ?
их 2 было тогда в Интере. Один итальянец второй аргентинец. ты как и большинство больше об аргентинце слышал
+5
-2
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Разрыв Пуканов
Защита Милана по именам просто дримтим
+2
0
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jonnysilverhand01
Ответ Блуждающий странник
От состава Милана плакать хочется. Легенды. У Интера при всем уважении не самый культовый состав. Те же Кили и Ван Дер Мейде вообще с Интером не ассоциируются у меня. Вот состав Интера для слёз https://img.championat.com/s/1350x900/news/big/d/k/inter-pered-finalom-lch-2010_1619104798883557215.jpg
Золотое время Серии А
+3
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Газонокосильщик Хави
Ответ Los Galácticos
Шева без шансов в свое время дырявил Интер, лучший бомбардир в истории миланского дерби. Хотя общая статистика за всю 115-летнюю историю миланского дерби в пользу Интера, 79 побед у Милана, 69 ничьих, и 87 побед у Интера.
а уж как его за это любил матерацци. эхх были времена
+3
-1
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Ali Artikov
Я так сильно люблю ИНТЕР. УДАЧИ ПАРНЯМ
+2
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Владислав Брехов
Ответ Блуждающий странник
От состава Милана плакать хочется. Легенды. У Интера при всем уважении не самый культовый состав. Те же Кили и Ван Дер Мейде вообще с Интером не ассоциируются у меня. Вот состав Интера для слёз https://img.championat.com/s/1350x900/news/big/d/k/inter-pered-finalom-lch-2010_1619104798883557215.jpg
Полузащита у Милана на голову сильнее была. Из того состава на уровне Интера были лишь Камбьяссо и Верне
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Vlados 86
Ответ Arthur Jacob
Дзанетти что сразу на двух позициях играл ?
Кристиано Дзенатти играл, центрхав, ни чем особо не примечателен, но в команде задержался года на 4-5 - игрок типа Весино сейчас.
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Разрыв Пуканов
Ответ rigobersong
У Милана состав по именам просто на голову выше был, на каждой позиции звезда мирового футбола, ну разве что Амброзини чуть скромно смотрится:))
Амбро был в старте, т.к. Гаттузо пропускал матч из-за перебора жёлтых
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Siriusblack
Ответ Костя Паркер
Состав Милана на изусть помню, а кто такие Фавалли, Килу и Меудэ в душе не знаю.
Ничего себе )) а Фавалли 4 сезона потом в Милане пылил , Кили Гонзалез больше за Валенсию знаменит , Ван Дер Мейде со своими тараканами
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Bata
В те годы Лацио, Рома, Ювентус, Интер, Милан, да даже те же Парма, Сампдория и Фиорентина были с космическими составами, небыло равных в мире славной серии А, но как видим она и сейчас на подъеме!
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Фан Рубина
Нынешние распиаренные игруны в бей-беги - пигмеи по сравнению с теми именами.
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Alamarrr
Крутые составы!! Из счастливого детства)
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Разрыв Пуканов
Ответ rigobersong
У них же еще в атаке Пиппо Индзаги был:)
да, это был пиковый по силе Милан, сильнее, чем 2003 и 2007. Жаль, что слили тот эпичный финал
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
От состава Милана плакать хочется. Легенды. У Интера при всем уважении не самый культовый состав. Те же Кили и Ван Дер Мейде вообще с Интером не ассоциируются у меня. Вот состав Интера для слёз https://img.championat.com/s/1350x900/news/big/d/k/inter-pered-finalom-lch-2010_1619104798883557215.jpg
Ну так-то Стам это больше МанЮ, а Креспо как раз принтер
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John Gotti
Ответ Костя Паркер
Состав Милана на изусть помню, а кто такие Фавалли, Килу и Меудэ в душе не знаю.
Да нам неважно мнение какого-то Кости Паркера
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Блуждающий странник
Ответ Пол Ганарара:
Не, ну это Интер курильщика. Вот Интер, который мы любим https://ayaktakileroturanlar.com/wp-content/uploads/2016/02/Internazionale-1998-web-1-1024x700.jpg
98 да? Мне тогда всего 3 года было :) ЛЧ все же престижнее кубка УЕФА будет
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