Бой Коди Гарбрандта и Марио Баутисты возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 19 августа в Лас-Вегасе

Теги UFC MMA Коди Гарбрандт Бокс/MMA/UFC

Бой Коди Гарбрандта и Марио Баутисты возглавит кард UFC Fight Night в Неваде.

Турнир пройдет 19 августа в Лас-Вегасе, штат Невада.

На счету Гарбрандта 13 побед и пять поражений в UFC. Баутиста провел 14 боев в промоушене, выиграв 12 раз и дважды проиграв.

Гарбрандт против Баутисты – это первый бой, подтвержденный на кард 19 августа.

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4 комментария

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Aram Ambarsumyan
Зачем Коди такие бои? Лучше бы организовали реванш с Димиником Крузом, было бы интересно! А бои с молодыми ребятами очень рискованно!
+2
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+2
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Timurbai
Эх, для Пети лучший бой бы был для возвращения на победную тропу
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Андрей Макаров
Ответ Aram Ambarsumyan
Зачем Коди такие бои? Лучше бы организовали реванш с Димиником Крузом, было бы интересно! А бои с молодыми ребятами очень рискованно!
Круз его разберет, в намного более лучше форме находится, Коди наконец соперников себе под стать стал выбирать
0
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Вартан Айвазян
Ответ Андрей Макаров
Круз его разберет, в намного более лучше форме находится, Коди наконец соперников себе под стать стал выбирать
Коди это легкая работа для баутисты
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