Бой Коди Гарбрандта и Марио Баутисты возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 19 августа в Лас-Вегасе

Бой Коди Гарбрандта и Марио Баутисты возглавит кард UFC Fight Night в Неваде.

Турнир пройдет 19 августа в Лас-Вегасе, штат Невада.

На счету Гарбрандта 13 побед и пять поражений в UFC. Баутиста провел 14 боев в промоушене, выиграв 12 раз и дважды проиграв.

Гарбрандт против Баутисты – это первый бой, подтвержденный на кард 19 августа.

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