Бой Коди Гарбрандта и Марио Баутисты возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 19 августа в Лас-Вегасе
Бой Коди Гарбрандта и Марио Баутисты возглавит кард UFC Fight Night в Неваде.
Турнир пройдет 19 августа в Лас-Вегасе, штат Невада.
На счету Гарбрандта 13 побед и пять поражений в UFC. Баутиста провел 14 боев в промоушене, выиграв 12 раз и дважды проиграв.
Гарбрандт против Баутисты – это первый бой, подтвержденный на кард 19 августа.
Коди Гарбрандт тренируется в Абу-Даби в компании Чимаева и сына Кадырова
Гарбрандт про решение Диллашоу завершить карьеру: «Он обманывал нас все эти годы»
4 комментария