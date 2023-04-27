Pravda Old School Boxing: Кудряшов против Шьюмейкера, Кириченко – Баев
27 апреля во Владикавказе состоится турнир Pravda Old School Boxing. В главном событии вечера пройдет поединок в тяжелом весе между Дмитрием Кудряшовым и Сэмом Шьюмейкером.
Главные бои турнира:
Дмитрий Кудряшов – Сэм Шьюмейкер;
Андрей Кириченко – Сослан Баев;
Георгий Челохсаев – Магомедрасул Омаров.
Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Трансляция начнется в 18:55 по московскому времени.
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