Причиной смерти Стефана Боннара стала передозировка наркотиками

Теги MMA Стефан Боннар Бокс/MMA/UFC

Стала известна причина смерти члена зала славы UFC Стефана Боннара.

Стефан Боннар скончался в результате передозировки наркотическими веществами. В его крови были обнаружены фентанил, парафторфентанил и митрагинин.

В офисе коронера [лицо, устанавливающее причину внезапной смерти] отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на закон о соблюдении врачебной тайны. Боннар умер 22 декабря. Ранее сообщалось, что боец скончался из-за проблем с сердцем.

Стефан Боннар провел в UFC 15 поединков, победив в восьми из них. В июле-2013 он был введен в зал славы промоушена.

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