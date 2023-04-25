Причиной смерти Стефана Боннара стала передозировка наркотиками

Стала известна причина смерти члена зала славы UFC Стефана Боннара.

скончался в результате передозировки наркотическими веществами. В его крови были обнаружены фентанил, парафторфентанил и митрагинин.

В офисе коронера [лицо, устанавливающее причину внезапной смерти] отказались предоставить дополнительную информацию, сославшись на закон о соблюдении врачебной тайны. Боннар умер 22 декабря. Ранее сообщалось, что боец скончался из-за проблем с сердцем.

Стефан Боннар провел в UFC 15 поединков, победив в восьми из них. В июле-2013 он был введен в зал славы промоушена.

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