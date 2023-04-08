Масвидаль и Холланд устроили перепалку на улице в Майами

Теги UFC MMA Хорхе Масвидаль Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль и Кевин Холланд снова устроили перепалку в Майами. Кадры конфликта бойцов попали в прямой эфир ESPN+.

«Холланд крикнул Масвидалю: «Sup, baby girl?» («Как дела, крошка?» – примечание Sports.ru), а Хорхе агрессивно отреагировал», – сообщает менеджер одного из бойцов.

Напомним, что ранее Масвидаль и Холланд чуть не подрались в отеле.

На предстоящем турнире в Майами Хорхе Масвидаль подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом, а Кевин Холланд с аргентинцем Сантьяго Понсиниббио.

«На UFC подадут в суд, если этот парень выйдет на бой». Масвидаль – о Колби Ковингтоне

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Боровой
Холланд грамотно следующего соперника выбрал, хороший бой для него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pronger
Перепала))
Снежины и ботины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мовсар Германия
хорошо что фото приложили к новости, иначе не понятно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Volcano
А ему все неймется..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мэр Чунга-чанги
Че то я негра среди этих двоих не вижу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий