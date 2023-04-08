Масвидаль и Холланд устроили перепалку на улице в Майами

Хорхе Масвидаль и Кевин Холланд снова устроили перепалку в Майами. Кадры конфликта бойцов попали в прямой эфир ESPN+.

«Холланд крикнул Масвидалю: «Sup, baby girl?» («Как дела, крошка?» – примечание Sports.ru), а Хорхе агрессивно отреагировал», – сообщает менеджер одного из бойцов.

Напомним, что ранее Масвидаль и Холланд чуть не подрались в отеле.

На предстоящем турнире в Майами Хорхе Масвидаль подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом, а Кевин Холланд с аргентинцем Сантьяго Понсиниббио.

«На UFC подадут в суд, если этот парень выйдет на бой». Масвидаль – о Колби Ковингтоне