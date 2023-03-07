Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев: «У Рахмонова есть все, чтобы драться за чемпионский пояс»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о казахстанском бойце Шавкате Рахмонове после победы над американцем Джеффом Нилом.

– Ну, здесь нет слов. Если не ошибаюсь, это его семнадцатая победа и, по-моему, все семнадцать побед – досрочно. Безусловно, один из тех, кого будут обсуждать в связи с поясом чемпиона UFC и с боем за пояс чемпиона UFC. Дадут сейчас или нет? Крутой дивизион – в нем есть Леон Эдвардс, Камару Усман, Колби Ковингтон, Хамзат Чимаев, есть и Шавкат... Если бы Шавкат в тяжелом весе выступал, я уверен, ему бы давно дали бой за титул. Но здесь все немножко сложнее. Поэтому давайте все дружно – обращаюсь к казахстанским фанатам – накидаем комментов Дане Уайту! Потому что Шавкат действительно очень круто идет, хорошо выглядит, хорошо говорит. В общем, все у него есть для того, чтобы драться за чемпионский пояс. Но, повторюсь, проблема в том, что там таких красавцев еще три-четыре человека. Кто из них лучший? Допускаю, что Шавкат. Узнаем это в ближайший год, – говорит Гаджиев.

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