Боец Bellator Кадимагомедов – о спарринге со Стриклэндом: «Пару раз повалил его»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов рассказал о тренировке с бойцом UFC Шоном Стриклэндом.

«Со Стриклэндом провели легкий спарринг. Пару раз повалил его, он подходит: «Подскажи мне это, подскажи то». Не знал, что я вольник.

Я повалил его, не отпустил, он подустал. И после спрашивает: «Как ты это сделал?» – сказал Кадимагомедов.

В Bellator Кадимагомедов будет выступать в полулегком дивизионе. Он подписал контракт с промоушеном в марте.

Боец Bellator Кадимагомедов: «Промоушен хочет, чтобы я поехал на Олимпиаду»