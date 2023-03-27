Боец Bellator Кадимагомедов – о спарринге со Стриклэндом: «Пару раз повалил его»

Теги полулегкий вес MMA Bellator Магомедхабиб Кадимагомедов Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов рассказал о тренировке с бойцом UFC Шоном Стриклэндом.

«Со Стриклэндом провели легкий спарринг. Пару раз повалил его, он подходит: «Подскажи мне это, подскажи то». Не знал, что я вольник.

Я повалил его, не отпустил, он подустал. И после спрашивает: «Как ты это сделал?» – сказал Кадимагомедов.

В Bellator Кадимагомедов будет выступать в полулегком дивизионе. Он подписал контракт с промоушеном в марте.

Боец Bellator Кадимагомедов: «Промоушен хочет, чтобы я поехал на Олимпиаду»

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4 комментария

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alexander bakulin
Ответ Hhh Rassss
то что в зале должно осиаваттся в зале
не думаю, что шон будет против. он не ранимый нытик и сам с удовольствием рассказывает кому он в спаррингах навалял, а кто ему. ну а полулегковесу понтануться тем, что завалил средневеса (а иногда и в полутяжах стриклэнд выступает) сам бог велел
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Hhh Rassss
то что в зале должно осиаваттся в зале
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Ruslan Isaev
Ещё один спаренгист
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Фифа Алекс
пару раз повалил его,а потом сходил пару раз навалил!смысл этих постов,спортс!?)))
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