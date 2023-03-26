Бонусы UFC on ESPN 43: Вергара и Да Силва – бой вечера

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

В Сан-Антонио, штат Техас, прошел турнир UFC on ESPN 43, в главном событии которого встретились бойцы легчайшего дивизиона Марлон Вера и Кори Сэндхаген. Сэндхаген победил раздельным решением судей.

По итогам турнира были объявлены обладатели бонусов за лучший бой и лучшее выступление вечера.

Сиджей Вергара и Даниэль Да Силва получили по 50 тысяч долларов за лучший поединок турнира.

Премии за лучшие выступления забрали Нэйт Ландвер (победил Остина Линго удушающим приемом во втором раунде) и Даниэль Пинеда (задушил Такера Латца во втором раунде).

UFC on ESPN 43: Вера проиграл Сэндхагену, Холм победила Сантос и другие бои

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1 комментарий

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Andrey Ivanov
Ландвер красава,наконец то вышел на серию побед,каждый бой рубка!
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