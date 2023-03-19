Судейские карточки боя Веттори – Долидзе: рефери Пол Сазерленд дал 30-27 в пользу Марвина
В Лондоне проходит турнир UFC 286, в главном карде которого состоялся бой в среднем весе между Марвином Веттори и Романом Долидзе.
Веттори победил единогласным решением судей. Рефери Бен Картлидж и Дэвид Летэйби насчитали 29-28 в пользу Веттори (Долидзе забрал только первый раунд), а Пол Сазерленд отдал победу Веттори во всех трех раундах.
Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением судей
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