18 марта 2023 года на арене «Agenda Arena» в Дубае, ОАЭ будет проведен турнир Hardcore Boxing — Дубай. В главном событии состоится поединок в тяжелом весе между Джареллом Миллером и Лукасом Брауном.

Джарелл Миллер — американский непобежденный боксер (тяжелый вес). С 2009 года выходит на ринг в качестве профессионала, а на сегодняшний день в его активе 25 побед и 1 ничья. На данный момент спортсмен является действующим чемпионом по версиям WBA-NABA и WBO-NABA. Его крайний поединок состоялся 23 июля 2022 года против Дерека Карденаса. В этой схватке Джарелл Миллер одержал победу техническим нокаутом.

Лукас Браун — австралийский боксер, выступающий в тяжелом весе. На протяжении 13 лет он является профессиональным боксером, за это время на его счету 31 победа и 3 поражения. Ранее спортсмен являлся чемпионом в тяжелой весовой категории по версиям WBA и WBF. Предыдущий бой был проведен 5 июня прошлого года, его противником был Джуниор Фа. В этом поединке Лукас Браун одержал победу техническим нокаутом.

А в со-главном бою на ринге пройдет схватка во втором полулегком весе между Джоно Кэрроллом (23–2–1)и Мигелем Марриагой (30–6–0).

Где смотреть Hardcore Boxing – Дубай 18 марта