Где смотреть бой Шевченко — Грассо на UFC 285: во сколько прямая трансляция 5 марта

Теги UFC Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Ночью 5 марта 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В со-главном событии пройдет бой за титул в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

Валентина Шевченко — киргизская спортсменка, боец смешанного стиля (наилегчайший вес). С 2003 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на ее счету 23 победы и 3 проигрыша. Сейчас она является действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе, а также занимает 2 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Крайняя схватка состоялась 11 июня прошлого года, ее противницей была Тайла Сантос. В этом бою валентина Шевченко одержала победу раздельным решением судей.

Алекса Грассо — мексиканская спортсмена, боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). В течение 10 лет выходит в октагон как профессиональный боец, а сейчас в ее активе 15 побед и 3 проигрыша. На сегодняшний день Алекса находится на 6 строчке рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Предыдущий бой спортсменки был проведен 15 октября 2022 года против Вивиан Араужо. В этой схватке Алекса Грассо одержала победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Шевченко – Грассо, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 02:15 по мск
  • прелимы в 04:00 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск
  • время начала боя примерно в 07:00 — 07:20 по мск

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