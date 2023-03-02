Владимир Хрюнов: «Бой Загитовой и Бузовой не состоится 9 марта. Телеканалы бьются за право показа»

Теги Владимир Хрюнов бокс Алина Загитова Ольга Бузова Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что боксерский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой не состоится 9 марта, как было запланировано.

«Работа над поединком все еще идет. 9 марта бой, конечно, не состоится. Вопрос пока не решен, потому что телеканалы борются за право показа», – сказал Хрюнов.

Ранее Хрюнов сообщал, что обе стороны согласны на бой 9 марта. Планировалось, что Бузова и Загитова проведут трехраундовый поединок по боксу.

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24 комментария

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pravda87
Ответ askarik1992
Сумасшедший
Его с говорящей фамилией ждут в местах определенного назначения.
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"Iron"
Ответ Akiss75
А мне вот просто интересно, а кто это вообще планирует смотреть?
Если только голыми.
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Akiss75
А мне вот просто интересно, а кто это вообще планирует смотреть?
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Charliz
Ну, ловко же. Кто знал о Хрюнове кроме узкого круга специалистов?) а теперь похайпился) и может кто реально воспользуется его услугами промоутера
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Назар Игорь
А на Матч ТВ покажут? Посмотрел бы с удовольствием.
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Hiro Nakamura
Что он принимает? У него галюцинации
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MAKSIMKA
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Свою репутацию похоронили наниматели Матуа, а Хрюнов просто говорящая голова от них же.
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Milorada K
Хрюн сам придумал, сам заявил, сам готовится. Проблема а том, что забыл сказать об этом и участницам, и телеканалам. зато все знают, что есть Хрюнов.
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Anna Stefan
Божечки. Опять Хрюнов. Только его нам и не хватало.
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Gemma157
ждем боя загитовой с бузовой с нетерпением. после бузовой загитова подерется с иришкой чики-пуки, гришей полное тв и, конечно, с еленой берковой 👌
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pravda87
Таких как этот пора уже отправлять в места не столь отдаленные или в места определенные.
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Vasily Ivanov
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Хоронить окончательно уже нечего . Все уже там.....
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askarik1992
Сумасшедший
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pravda87
Ответ Jessi
Алина вообще в курсе о существовании Хрюнова?
Опять вылезло чудо с говорящей фамилией
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Dmitry Shaolin
На хрюн-тв покажут?
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ТЫР ПЫРЫЧ
Будет ничья. Два сапога и оба левых
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margosha58
На Матче любой неадекват может свои фантазии транслировать? Или это только Хрюнова прерогатива? Матч сам себя позиционирует как балаган, а потом удивляются, что аудитория бежит.
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Екатерина Куракулова
Такое чувство, что этот «бой» уже год пытаются организовать.
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MAKSIMKA
Ответ Jazzy22
Хрюнов и его фантазии… когде же он угомонится
А это не его фантазии, многие давно догадались откуда.
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MAKSIMKA
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Матуа ничего интересней не мог предложить написать? Все у Алины с репутацией хорошо, чего о вашей любимице не скажешь.
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-1
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Неволяшка
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Верите Хрюнову? Это как же Вас угораздило?
+1
-1
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Jessi
Алина вообще в курсе о существовании Хрюнова?
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-4
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Криштиану Роналду
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Jazzy22
Хрюнов и его фантазии… когде же он угомонится
+9
-3
+6
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Viks
Хрюнов напомнил мне персонаж с НТВ Хрюн.
+7
-1
+6
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