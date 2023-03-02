Владимир Хрюнов: «Бой Загитовой и Бузовой не состоится 9 марта. Телеканалы бьются за право показа»
Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что боксерский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой не состоится 9 марта, как было запланировано.
«Работа над поединком все еще идет. 9 марта бой, конечно, не состоится. Вопрос пока не решен, потому что телеканалы борются за право показа», – сказал Хрюнов.
Ранее Хрюнов сообщал, что обе стороны согласны на бой 9 марта. Планировалось, что Бузова и Загитова проведут трехраундовый поединок по боксу.
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