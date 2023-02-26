В рамках основного карда боев очередного турнира UFC 285 в Лас-Вегасе 5 марта встретятся Валентина Шевченко из Кыргызстана и мексиканка Алекса Грассо. Шевченко в восьмой раз будет защищать свой титул чемпионки в наилегчайшей весовой категории. Грассо занимает шестое место в рейтинге и постарается выиграть пояс. Поединок пройдет на арене T-Mobil, ориентировочное начало не ранее 06:00 по московскому времени. Бои основного карда покажет спортивный канал «Матч ТВ».

Валентина Шевченко (Кыргызстан)

возраст 34 года

рост 165 см

размах рук 166 см

база – муай-тай, кикбоксинг

прозвище Bullet («Пуля»)

Знаменитая представительница смешанных единоборств вряд ли нуждается в представлении. Даже далекие от спорта и тем более от ММА люди наверняка слышали ее имя. В текущем рейтинге UFC она идет на второй позиции вне зависимости от весовых категорий. В пятилетнем возрасте начала заниматься тхэквондо, одиннадцать раз становилась чемпионкой мира по муай-тай, трижды выигрывала чемпионаты мира по кикбоксингу. С 2003 года выступает в рамках смешанных единоборств, а в 2015 году дебютировала в UFC. За это время провела 26 боев и в 23 одержала победу. Из трех поражений два от бразильянки Аманды Нуньес, причем второе в 2017 году было довольно спорным в бою за титул чемпионки в легчайшем весе. После этого Валентина перешла в наилегчайшую весовую категорию, где не знает поражений. Последнюю на сегодняшний день защиту провела в июне прошлого года в бою против Тайлы Сантос из Бразилии и победила раздельным решением судей. Подготовку к бою Шевченко проходила в Японии.

Алекса Грассо (Мексика)

возраст 29 лет

рост 165 см

размах рук 168 см

прозвище – нет

Мексиканка шестая в рейтинге спортсменок наилегчайшего веса UFC. Свою карьеру в ММА Алекса начала в 2012 году с победы над соотечественницей Сандрой дель Ринкон. В 2016 году состоялся ее дебют в UFC, причем ранее она, как и Шевченко, выступала в легчайшей весовой категории, но потом перешла в наилегчайший вес. Рекорд Грассо в ММА составляет 15 побед, из них четыре нокаутом и три поражения. В рамках турниров UFC на ее счету семь побед и три поражения. В ответ на победную серию у Шевченко мексиканка может похвастаться своей, у нее она действующая из четырех поединков. В последнем на сегодняшний день бою в октябре 2022 года она победила бразильянку Вивиани Араужу, причем этот бой по разным причинам откладывался трижды.

Прогноз и коэффициенты на бой Шевченко – Грассо

Многих насторожил последний на сегодня бой Валентины Шевченко с Тайлой Сантос. Все-таки когда спортсменка крушит всех подряд соперников, а тут получается сложная победа раздельным решением, то невольно задаются вопросы о физической форме. Однако с ней проблем у Валентины быть не может, тренируется она как одержимая. Вполне возможно проблемы были вызваны недонастроем на поединок с Сантос. Если не допустить этого, то у Грассо очень мало шансов не только на победу, но и возможность продержаться все пять раундов. Из преимуществ мексиканки можно выделить ее умение сражаться в стойке, у нее быстрые руки, но сила ударов невелика.

Шевченко ей нисколько не уступит, а во многих других компонентах превосходит. У букмекеров Валентина безоговорочный фаворит. Вряд ли бой продлится все пять раундов, ждем победы Шевченко в третьем, максимум в четвертом. Коэффициент на ее победу 1,13, коэффициент на победу Грассо — 6,00. Тотал раундов меньше 3,5 коэффициент — 1,80.