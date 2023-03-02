Бои Рокхолд – Перри, Альварес – Мендес пройдут на BKFC 41
Президент лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман анонсировал поединки на турнире 29 апреля в Колорадо (США).
Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд подерется с ветераном UFC Майком Перри.
Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес встретится с Чедом Мендесом.
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Кстати жаль что Мендес сейчас не в юфс, хороший боец. Я его конечно полюбил больше из-за того что мне он первый попался 3х звездочный в юфс3 алтимейд)