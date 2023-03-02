Бои Рокхолд – Перри, Альварес – Мендес пройдут на BKFC 41

Теги MMA Эдди Альварес Люк Рокхолд Чед Мендеc Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Президент лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман анонсировал поединки на турнире 29 апреля в Колорадо (США).

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд подерется с ветераном UFC Майком Перри.

Экс-чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес встретится с Чедом Мендесом.

Босс Bare Knuckle FC хочет сделать бой Диаза и Перри: «Нейт откажется, только если ему не нравятся кулачные бои»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака хаски в маске
что за? Большой бизнес тренер Люке Рокхольд против маленького Перри?Альварес опять же,побольше чем Чед.
Кстати жаль что Мендес сейчас не в юфс, хороший боец. Я его конечно полюбил больше из-за того что мне он первый попался 3х звездочный в юфс3 алтимейд)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
У Крышкина все накрылось в модельном бизнесе? Перри на голых кулаках, может до конца его расшатать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тигран Мец
Лысый пряник в шоке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий