Антонина Шевченко хочет сняться в боевике: «Анна Каренина или Скарлетт О’Хара – это не про меня»

Боец UFC Антонина Шевченко рассказала, что мечтает сняться в фильме. Она отметила, что не хочет играть традиционную женскую роль.

«Мне бы хотелось сняться в чем-то вроде фильмов с Джеки Чаном. У него были партнеры девчонки, с которыми происходили приключения.

Я бы подошла как боец, смогла участвовать в боевых сценах. Было бы круто. Анна Каренина или Скарлетт О’Хара – это не про меня.

Скарлетт – молодец, но она капризная девушка, а не девушка-боец, не девушка-воин. Она крутая в другом.

Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения» – это нонсенс. Они хороши в своем исполнении, а мне по характеру ближе «Солдат Джейн».

Но нужно добавить изюминку, потому что девушка должна быть еще и пилотом», – сказала Шевченко.

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