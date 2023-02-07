Исмаилов про землетрясения в Турции и Сирии: «Пусть Аллах дарует терпение семьям и родным»

Теги происшествия MMA средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов высказался о мощных землетрясениях в Турции и Сирии, унесшим жизни тысячи человек.

«Землетрясение! Все мы от Аллаха и к нему наше возвращение! Пусть Аллах дарует терпение семьям и родным. Аминь. Как бы мы не боялись этого слова «смерть», но это истина, и будет глуп тот, кто станет отрицать смерть всех, кто сейчас живет!

Но до того, как она придет, Милостивый дал нам выбор, с чем мы уйдем?! И мы все знаем, что делать! Нужно собирать благодеяния более жадно, чем мы собираем деньги и имущество!

Возможно, ушедшие сейчас в лучшем месте, чем где остались мы (мир соблазна)! Пусть Аллах поможет всем нуждающимся, простит нам наши грехи и даст нам хороший конец. Аминь», – написал Исмаилов.

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2 комментария

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Italy1982
Аминь
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Дмитрий
По всем книгам именно Аллах это все и устроил. Нет?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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