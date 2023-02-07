Исмаилов про землетрясения в Турции и Сирии: «Пусть Аллах дарует терпение семьям и родным»

Российский боец высказался о мощных землетрясениях в Турции и Сирии, унесшим жизни тысячи человек.

«Землетрясение! Все мы от Аллаха и к нему наше возвращение! Пусть Аллах дарует терпение семьям и родным. Аминь. Как бы мы не боялись этого слова «смерть», но это истина, и будет глуп тот, кто станет отрицать смерть всех, кто сейчас живет!

Но до того, как она придет, Милостивый дал нам выбор, с чем мы уйдем?! И мы все знаем, что делать! Нужно собирать благодеяния более жадно, чем мы собираем деньги и имущество!

Возможно, ушедшие сейчас в лучшем месте, чем где остались мы (мир соблазна)! Пусть Аллах поможет всем нуждающимся, простит нам наши грехи и даст нам хороший конец. Аминь», – написал Исмаилов.

Главные кадры января: безумное столкновение в рестлинге, Леброн падает на трибуну, Бразилия прощается с Пеле