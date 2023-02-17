Взвешивание UFC Vegas 69: Андраде легче Бланчфилд, Пауга тяжелее Райта и другие бои

В ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Vegas 69, в главном событии которого пройдет бой в женском минимальном весе между и Эрин Бланчфилд.

За сутки до начала турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

Джессика Андраде (56,24 кг) против Эрин Бланчфилд (56,92 кг);

Джордан Райт (92,53 кг) против Зака Пауги (93,21 кг);

Джош Парисян (120,65 кг) против Джамала Поджса (113,17 кг);

Уильям Найт (93,44 кг) против Марчина Прахнио (92,98 кг);

Джим Миллер (70,53 кг) против Александра Эрнандеса (70,76 кг);

Назим Садыхов (70,53 кг) против Эвана Элдера (70,53 кг);

Джамал Эммерс (65,77 кг) против Хусейна Асхабова (66,22 кг).

Джессика Андраде: «Я одна из немногих, кто считает, что в бою Шевченко с Нуньес судьи могли бы отдать победу Валентине»