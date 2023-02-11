Петр Ян – о бое Махачева и Волкановски: «Думаю, он продлится больше трех раундов и закончится победой Ислама»

Боец легчайшего веса UFC поделился ожиданиями перед титульным боем между и .

Махачев и Волкановски подерутся за пояс чемпиона в легком весе на UFC 284. Бой пройдет в Австралии 12 февраля.

– Ислам Махачев будет сражаться с Александром Волкановски на чужой территории. Насколько разница в габаритах может помочь Исламу?

– Это будет главное. Главным фактором будет физическая мощь Ислама. Многие ребята, которые с Исламом встречались, соприкасались говорят, что он обладает сумасшедшей физической силой. Это было и в бою с Оливейрой. Как только он прихватил Чарльза, бразилец тут же подумал: «Хватит! Не нужно мне это все».

Касаемо боя с Волкановски, я знаю Алекса, тренировался с ним. С Исламом мы не тренировались, но и его я знаю. У нас всегда были взаимоуважительные отношения. Я думаю, что бой продлится больше трех раундов. Наверное, больше двух с половиной. Думаю, что закончится он победой Ислама.

Даю 60 на 40 в пользу Махачева. За счет того, что этого его весовая категория, он доминирующий боец. Для Алекса это будет не его категория. Не думаю, что для него это будет легкий бой.

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

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