Казахстан возглавил рейтинг IBA. Россия – в топ-15
Международная боксерская ассоциация (IBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях. На первой строчке обосновался Казахстан с 48 100 очков. Второе место занимает Узбекистан (37 600), третье – Индия (36 300). Топ-пять замыкают США и Турция.
Замыкают рейтинг Северная Македония (100 очков), Шри-Ланка (100) и Исландия (50).
Всего в рейтинге 135 государств. Из постсоветских стран на 12-м месте Украина, на 14-м – Армения, на 15-м – Россия, на 38-м – Кыргызстан.
Общий рейтинг IBA учитывает все 17 весовых категорий. В октябре 2022 Казахстан занимал третье место, уступая США и Бразилии.
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