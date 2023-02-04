Авсарагова про проваленное взвешивание: «Это была полностью моя ошибка, и вся ответственность лежит на мне»

Теги женские бои MMA Bellator Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Bellator Диана Авсарагова высказалась о проваленном взвешивании перед турниром Bellator.

На церемонии взвешивания перед боем с Алехандрой Ларой россиянка превысила лимит наилегчайшего дивизиона на 1,27 кг.

«К сожалению, я не смогла сделать вес. Первым делом я хотела бы извиниться перед своей соперницей, а также поблагодарить ее за то, что она не отказалась от боя.

Также я хочу извиниться перед Bellator и всеми болельщиками. Это была полностью моя ошибка, и вся ответственность лежит на мне. Я только начинаю свою профессиональную карьеру и надеюсь, что этот опыт поможет мне в будущем.

Бой пройдет по расписанию, и надеюсь, что смогу обрадовать вас хорошим выступлением», – написала Авсарагова.

Bellator 290: Федор против Бейдера, начало ориентировочно – в 7:00 по московскому времени

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