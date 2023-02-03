Льюис обещает отказаться от боя со Спиваком, если судить будет Мираглиотта: «Без обид, он отличный парень, но его нужно проверить»

Рейтинговый тяжеловес UFC Деррик Льюис потребовал не ставить судью Дэна Мираглиотту на бой против Сергея Спивака.

Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 218, который состоится в ночь на 5 февраля в Лас-Вегасе (Невада).

«Дэн Мираглиотта, как бы его ни звали, затеял против меня заговор. Он судил последние два боя, которые я проиграл.

Если он будет рефери в этом бою, я скажу: «Я не приму его». Если они решат поставить его в клетку, а он перед боем скажет: «Боец, ты готов? Боец, ты готов?». Я отвечу: «Нет».

Нам понадобится Херб Дин или кто-нибудь еще, потому что Мираглиотта не будет судить ни один из моих боев.

Ничего личного, он отличный парень, я в этом уверен, но я не хочу, чтобы он судил мои бои. Я говорю вам, это заговор. Им нужно проверить Дэна на подлинность. Я серьезно», – сказал Льюис.

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