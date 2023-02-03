Льюис обещает отказаться от боя со Спиваком, если судить будет Мираглиотта: «Без обид, он отличный парень, но его нужно проверить»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Деррик Льюис Сергей Спивак Спивак - Льюис Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый тяжеловес UFC Деррик Льюис потребовал не ставить судью Дэна Мираглиотту на бой против Сергея Спивака.

Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 218, который состоится в ночь на 5 февраля в Лас-Вегасе (Невада).

«Дэн Мираглиотта, как бы его ни звали, затеял против меня заговор. Он судил последние два боя, которые я проиграл.

Если он будет рефери в этом бою, я скажу: «Я не приму его». Если они решат поставить его в клетку, а он перед боем скажет: «Боец, ты готов? Боец, ты готов?». Я отвечу: «Нет».

Нам понадобится Херб Дин или кто-нибудь еще, потому что Мираглиотта не будет судить ни один из моих боев.

Ничего личного, он отличный парень, я в этом уверен, но я не хочу, чтобы он судил мои бои. Я говорю вам, это заговор. Им нужно проверить Дэна на подлинность. Я серьезно», – сказал Льюис.

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5 комментариев

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Verto
Ответ Александр Степанов
Дайте ему Ямасаки)
И селёдки.
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Verto
Ответ z3yjyzh29x
Надо чтобы он отлетел от Спивака)) Надеюсь Херб Дин будет это зрелище судить)
Тогда он скажет, что Дин - козёл. Кстати, это будет правдой: трудно забыть, как этот утырок откровенно подсуживал МкГрегору в бою против Хабиба.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Дайте ему Ямасаки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
z3yjyzh29x
Надо чтобы он отлетел от Спивака)) Надеюсь Херб Дин будет это зрелище судить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aztec13
Оба раза нокаутом проиграл без вопросов, теперь судья виноват. Сказочный
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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