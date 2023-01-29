Официально: Никита Крылов и Райан Спэнн подерутся на UFC Vegas 70

UFC анонсировал бой в полутяжелом весе между и Райаном Спэнном.

Поединок состоится в ночь на 26 февраля в Лас-Вегасе (Невада) в рамках турнира UFC Vegas 70.

Крылов идет на серии из двух побед: в последнем бою он единогласным решением судей одолел Волкана Оздемира. Спэнн подходит к этому бою с двумя досрочными победами подряд.

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