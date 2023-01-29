Официально: Никита Крылов и Райан Спэнн подерутся на UFC Vegas 70

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Волкан Оздемир Бокс/MMA/UFC

UFC анонсировал бой в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном.

Поединок состоится в ночь на 26 февраля в Лас-Вегасе (Невада) в рамках турнира UFC Vegas 70.

Крылов идет на серии из двух побед: в последнем бою он единогласным решением судей одолел Волкана Оздемира. Спэнн подходит к этому бою с двумя досрочными победами подряд.

Менеджер Крылова: «Никита в двух боях от возможности претендовать на чемпионский бой»

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3 комментария

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Jester
Спэнн быстренько рубанул Рейеса в первом раунде, а Крылов провел тяжелейший поединок против Оздемира. Буду болеть за Крылова
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleus Marcus
Ответ pasha_t
Хороший бой
он уже состоялся?
0
-3
-3
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pasha_t
Хороший бой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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