Вице-президент ACA про переговоры с Нганну: «Диалог идет. Не думаю, что заплатим 10 млн, но мы могли бы поговорить о более адекватной цене»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе .

Ранее сообщалось, что Нганну потребовал 10 млн долларов за бой с лиге Hardcore FC.

«Мы уже за него боремся. Мне скинули его контакты, контакты его менеджера. Я уже связался с ними. Ждем ответ, диалог идет.

Не думаю, что заплатим 10 млн, но мы могли бы поговорить о более адекватной цене. Если он кому-то сказал о 10 млн, это не обязательно означает, что он нам назовет эту же цифру. Часто так бывает, что бойцы называют разным организациям разные цифры.

Конечно, он захочет получать больше, чем в . В Bare Knuckle или в боксе ему дадут такой гонорар. А в я даже не знаю, кто это сделает», – сказал Бадаев.

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