Вице-президент ACA про переговоры с Нганну: «Диалог идет. Не думаю, что заплатим 10 млн, но мы могли бы поговорить о более адекватной цене»
Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев рассказал о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
Ранее сообщалось, что Нганну потребовал 10 млн долларов за бой с лиге Hardcore FC.
«Мы уже за него боремся. Мне скинули его контакты, контакты его менеджера. Я уже связался с ними. Ждем ответ, диалог идет.
Не думаю, что заплатим 10 млн, но мы могли бы поговорить о более адекватной цене. Если он кому-то сказал о 10 млн, это не обязательно означает, что он нам назовет эту же цифру. Часто так бывает, что бойцы называют разным организациям разные цифры.
Конечно, он захочет получать больше, чем в UFC. В Bare Knuckle или в боксе ему дадут такой гонорар. А в MMA я даже не знаю, кто это сделает», – сказал Бадаев.
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