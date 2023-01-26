Альберт Батыргазиев 4 февраля подерется с Изреелем Корралесом в Серпухове

Теги бокс Альберт Батыргазиев Бокс/MMA/UFC

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев узнал имя следующего соперника.

4 февраля в Серпухове россиянин подерется с панамцем Изреелем Корралесом.

В рамках турнира третий бой на профессиональном ринге проведет чемпион мира Марк Петровский, который в тяжелом весе встретится с Абрахамом Табулом из Ганы.

Батыргазиев выиграл семь поединков на профессиональном ринге. На счету Корралеса 26 побед и четыре поражения.

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3 комментария

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ermol@y
Альберт через пару лет заберёт пояс в одной из престижных организаций. Вживую видел его первый ЧР и там сразу было понятно, что будет наша новая звезда, Никитина прилично нахлобучил, а до финала всех снёс. Удачи Альберту, потенциал невероятный, только медиа практически мимо него проходят
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Сергей Осипов
Кто все эти люди?
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hsmshhzfn5
Ему и Гаджимагомедову будто каждый месяц мешков возят.
Подскажите: долго им мешков еще бить, чтобы выйти на каких-то серьезных соперников?
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