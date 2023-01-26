Альберт Батыргазиев 4 февраля подерется с Изреелем Корралесом в Серпухове
Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев узнал имя следующего соперника.
4 февраля в Серпухове россиянин подерется с панамцем Изреелем Корралесом.
В рамках турнира третий бой на профессиональном ринге проведет чемпион мира Марк Петровский, который в тяжелом весе встретится с Абрахамом Табулом из Ганы.
Батыргазиев выиграл семь поединков на профессиональном ринге. На счету Корралеса 26 побед и четыре поражения.
Подскажите: долго им мешков еще бить, чтобы выйти на каких-то серьезных соперников?