Коэффициенты на бой Бетербиев — Ярд на UFC 282, ставки, кто фаворит в бое 28 января за титулы WBC, WBO и IBF
28 января в Лондоне (Великобритания) состоится поединок между обладателем титулов по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и обязательным претендентом Энтони Ярдом.
Коэффициенты Артур Бетербиев — Энтони Ярд
Олимбет
- Бетербиев — 1.11
- Ярд — 6.80
Winline
- Бетербиев — 1.13
- Ярд — 6.40
Лига Ставок
- Бетербиев — 1.10
- Ярд — 7.00
1хСтавка
- Бетербиев — 1.10
- Ярд — 7.10
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