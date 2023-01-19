Коэффициенты на бой Бетербиев — Ярд на UFC 282, ставки, кто фаворит в бое 28 января за титулы WBC, WBO и IBF

Теги Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Прогнозы на бои Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

28 января в Лондоне (Великобритания) состоится поединок между обладателем титулов по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и обязательным претендентом Энтони Ярдом.

Коэффициенты Артур Бетербиев — Энтони Ярд

Олимбет

  • Бетербиев — 1.11
  • Ярд — 6.80

Winline

  • Бетербиев — 1.13
  • Ярд — 6.40

Лига Ставок

  • Бетербиев — 1.10
  • Ярд — 7.00

1хСтавка

  • Бетербиев — 1.10
  • Ярд — 7.10

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