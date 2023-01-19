Прогноз на бой Бетербиев – Ярд: кто победит, аналитика перед боем 17 декабря

28 января в Лондоне (Великобритания) состоится поединок между обладателем титулов по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и обязательным претендентом Энтони Ярдом.

Бетербиев однозначно фаворит в этом противостоянии (1.19 на 6.20). Артур выглядит предпочтительней практически по всем показателям: антропометрия, мощь и школа бокса. Оба боксера умеют закончить бой досрочно (40 нокаутов на двоих), однако канадец чеченского происхождения все же более мастеровитей и встречался с более серьезной оппозицией на своем пути.

Не думаю, что поединок может затянуться до шестого или седьмого раунда. Все решится уже в первых трех. Единственный шанс для британца — форсировать бой и создавать опасные моменты. Конечно, тут велика вероятность и самому отправится на настил ринга, но это, пожалуй, единственный способ для победы у Ярда. Энтони не выделяется на фоне прежних соперников Бетербиева — даже уступает многим в уровне, однако Артур все еще не побежден и даже ни разу не видел 11-го раунда за свою карьеру.

Прогноз на бой Бетербиев — Ярд: досрочная победа Бетербиева.