Во сколько бой Бетербиев – Ярд, время начала боя 28 января

В субботу 28 января состоится бой между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом. Боксерам предстоит сразиться за титул чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Схватка будет проведена на стадионе «Wembley Arena» в Лондоне, Великобритания.

Артур Бетербиев — российский боксер (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру спортсмена начал в 2013 году, а на его счету 18 побед и ни единого поражения. Сейчас он является действующим чемпионом по версиям WBC, WBO и IBF. Его крайний бой состоялся 18 июня прошлого года в схватке с Джо Смитом. В этом бою Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.

Энтони Ярд — британский боксер, выступающий в полутяжелом весе. С 2015 года выходит на ринг в качестве профессионала, за это время в его активе 23 победы и 2 поражения. Предыдущая схватка бойца состоялась 19 ноября 2022 года, его противником был Стефани Койков. В этом бою Энтони Ярд одержал победу нокаутом.

Во сколько смотреть бой Бетербиев – Ярд