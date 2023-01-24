Магомед Исмаилов про сожжение Корана в Швеции: «Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием!»

Российский боец прокомментировал действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжег Коран в Стокгольме.

«Провокация ли это? Да, провокация! Спровоцирован ли я? Да, спровоцирован. Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием!

Нанес ли он ущерб слову Аллаха?! Нет, не нанес! Он нанес ущерб самому себе! Оскорбил и задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал!

Но слово Аллаха в наших сердцах, мы заучиваем Коран наизусть, мы любим слово Аллаха! Слово Аллаха есть и будет до тех пор, пока сам Аллах не пожелает забрать его!

Этот мелкий гнусный человечишка (шайтан) всего лишь еще сильнее разжег свое место в аду», – написал Исмаилов в соцсетях.

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