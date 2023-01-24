Магомед Исмаилов про сожжение Корана в Швеции: «Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием!»

Теги происшествия средний вес (MMA) Политика Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжег Коран в Стокгольме.

«Провокация ли это? Да, провокация! Спровоцирован ли я? Да, спровоцирован. Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием!

Нанес ли он ущерб слову Аллаха?! Нет, не нанес! Он нанес ущерб самому себе! Оскорбил и задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал!

Но слово Аллаха в наших сердцах, мы заучиваем Коран наизусть, мы любим слово Аллаха! Слово Аллаха есть и будет до тех пор, пока сам Аллах не пожелает забрать его!

Этот мелкий гнусный человечишка (шайтан) всего лишь еще сильнее разжег свое место в аду», – написал Исмаилов в соцсетях.

«Вы называете нас братьями – проявите уважение». Бойцы UFC возмущены: в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства

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32 комментария

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ральф шумахер
Ответ Адекватник
А я вот не мусульманин ни разу, но знаю точно, что по исламу попускать такие вещи для мусульманина, закрывать на них глаза, говорить "ничего страшного", - равносильно соучастию в этом. если кто-то делает зло и ты просто проходишь мимо будто ничего не происходит - это малодушие. почти соучастие. и разговоры о том, что ты выше этого - противоречат исламу...
надеюсь будут сжигать не только коран, но и тебе подобных)
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ральф шумахер
Ответ Мадина Уйгурова
У меня муж верующий человек, ни он, ни я, ни мои сестры и братья как родственники так и знакомые ни в Турции, ни в Саудии, ни в России, кого не спросила, никак не среагировали на этого глупого провокатора) свое наказание он получит не в этом мире так в следующем, ущерба мусульманам он не нанёс, ибо на нашем веку уже столько было и сжигателей, и оскорблений и карикатур и чего только не было... Ни один этот поступок не уничтожит нашу религию, не потушит её свет и наследие пророка Мухаммада мир ему и благословение не сотрёт. Так что ребятам с Кавказа не стоит так реагировать и тратить свои нервы на какого-то умалишённого датчанина. Я вот вчера помогла соседке (не мусульманке) посадить комнатные растения и она была благодарна мне, я не пошла жечь кресты или делать что-то деструктивное, берите пример) пусть они жгут и считают это свободой слова, а мы будем делать добрые поступки:)) всем мира)
повеяло средневековьем, миру нужно избавляться от подобных вам
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Danubio
Ответ Мадина Уйгурова
Ага, поэтому вы все пацифисты
И это замечательно(хотя вообще далеко не все)
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зять тестярика
Ответ Мадина Уйгурова
У меня муж верующий человек, ни он, ни я, ни мои сестры и братья как родственники так и знакомые ни в Турции, ни в Саудии, ни в России, кого не спросила, никак не среагировали на этого глупого провокатора) свое наказание он получит не в этом мире так в следующем, ущерба мусульманам он не нанёс, ибо на нашем веку уже столько было и сжигателей, и оскорблений и карикатур и чего только не было... Ни один этот поступок не уничтожит нашу религию, не потушит её свет и наследие пророка Мухаммада мир ему и благословение не сотрёт. Так что ребятам с Кавказа не стоит так реагировать и тратить свои нервы на какого-то умалишённого датчанина. Я вот вчера помогла соседке (не мусульманке) посадить комнатные растения и она была благодарна мне, я не пошла жечь кресты или делать что-то деструктивное, берите пример) пусть они жгут и считают это свободой слова, а мы будем делать добрые поступки:)) всем мира)
на кавказе не только мусульмане живут в том числе сами кавказцы не не надо обобщать
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Мадина Уйгурова
Ответ Danubio
Атеизм не подразумевает веру в карму, вселенскую справедливость и вот это всё. Атеизм как раз про отсутствие веры в высшие силы
Ага, поэтому вы все пацифисты
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Danubio
Ответ Мадина Уйгурова
В любой религии такое есть, угнетённый человек имеет право выбрать попросить наказания для агрессора или простить его. У атеистов такой же выбор, просто в случае проклятий обращение не к Богу, а к карме, природе или жизни и т.д.
Атеизм не подразумевает веру в карму, вселенскую справедливость и вот это всё. Атеизм как раз про отсутствие веры в высшие силы
+1
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Danubio
В шоке, что люди могут так переживать из-за сожжённой книги. Это всего лишь буквы, напечатанные на бумаге, успокойтесь. Если верите в бога, то вера же должна быть внутри, а не в каких-то атрибутах, разве нет?
+1
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Максим Огурцов
Ответ Мадина Уйгурова
У меня муж верующий человек, ни он, ни я, ни мои сестры и братья как родственники так и знакомые ни в Турции, ни в Саудии, ни в России, кого не спросила, никак не среагировали на этого глупого провокатора) свое наказание он получит не в этом мире так в следующем, ущерба мусульманам он не нанёс, ибо на нашем веку уже столько было и сжигателей, и оскорблений и карикатур и чего только не было... Ни один этот поступок не уничтожит нашу религию, не потушит её свет и наследие пророка Мухаммада мир ему и благословение не сотрёт. Так что ребятам с Кавказа не стоит так реагировать и тратить свои нервы на какого-то умалишённого датчанина. Я вот вчера помогла соседке (не мусульманке) посадить комнатные растения и она была благодарна мне, я не пошла жечь кресты или делать что-то деструктивное, берите пример) пусть они жгут и считают это свободой слова, а мы будем делать добрые поступки:)) всем мира)
Лучше и не скажешь ☝🏼
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Адекватник
Ответ Agamyrat Agamyradow
что ты предлагаешь делать?
это не моя проблема. это проблема мусульман и шведов. но если бы касалось меня, то для начала я бы мирным путем добивался принятия соответствующих законов, чтобы этот персонаж не мог на законных основаниях проводить такие акции.
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Адекватник
Ответ Мадина Уйгурова
Плохо знаете ислам. Но у вас удобная позиция, при которой если мусульманин не поддаётся на провокацию - он соучастник, если ответит словом- то спровоцированный дурак ибо настоящего верующего (по вашему мнению) ничто обидеть не может, но если этому датчанину отрежут голову, вы первыми же побежите кричать о террористах . 😄так что на каждый мой вывод вы б нашли что ответить так что я б все равно не права была))))
а зачем вы рассказываете мне какая у меня позиция? :) вы ничего об этом не знаете, но зато с удовольствием додумываете за меня и выдаете свои слова - за мои. нехорошо :)
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Agamyrat Agamyradow
Ответ Адекватник
А я вот не мусульманин ни разу, но знаю точно, что по исламу попускать такие вещи для мусульманина, закрывать на них глаза, говорить "ничего страшного", - равносильно соучастию в этом. если кто-то делает зло и ты просто проходишь мимо будто ничего не происходит - это малодушие. почти соучастие. и разговоры о том, что ты выше этого - противоречат исламу...
что ты предлагаешь делать?
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неВолкЛарсен
Ответ Aram Ambarsumyan
Я сам крестьянин, и отношусь с уважением к Исламу! И то что этот дебил сделало со священной книгой, это настоящий грех! Такой поступок бог никогда не простит!
Я говорит сам крестьянин 😂😂😂☝️назови заповеди без Гугла и Библии
+5
-1
+4
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fall_of_troy
Ответ Адекватник
А я вот не мусульманин ни разу, но знаю точно, что по исламу попускать такие вещи для мусульманина, закрывать на них глаза, говорить "ничего страшного", - равносильно соучастию в этом. если кто-то делает зло и ты просто проходишь мимо будто ничего не происходит - это малодушие. почти соучастие. и разговоры о том, что ты выше этого - противоречат исламу...
А шведы тут причем?
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Гоша Петров
Ответ Мадина Уйгурова
> Ислам не имеет отношения к всепрощению «Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только ради истины. Час непременно настанет. Посему прощай их красиво» (Аль-Хиджр, 85). «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (Аш-Шура, 40). «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Алю Имран, 159). Шах и мат, аметисты😀или как там щас говорят? Раунд!!!!!!
все правильно сказано
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Aram Ambarsumyan
Я сам крестьянин, и отношусь с уважением к Исламу! И то что этот дебил сделало со священной книгой, это настоящий грех! Такой поступок бог никогда не простит!
+4
-2
+2
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Олег Акимов
И как проклятия? Помогают? А можно тогда в них ещё одного бункерного деда включить, пожалуйста
+2
-1
+1
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Slevoi
Ответ Мадина Уйгурова
У меня муж верующий человек, ни он, ни я, ни мои сестры и братья как родственники так и знакомые ни в Турции, ни в Саудии, ни в России, кого не спросила, никак не среагировали на этого глупого провокатора) свое наказание он получит не в этом мире так в следующем, ущерба мусульманам он не нанёс, ибо на нашем веку уже столько было и сжигателей, и оскорблений и карикатур и чего только не было... Ни один этот поступок не уничтожит нашу религию, не потушит её свет и наследие пророка Мухаммада мир ему и благословение не сотрёт. Так что ребятам с Кавказа не стоит так реагировать и тратить свои нервы на какого-то умалишённого датчанина. Я вот вчера помогла соседке (не мусульманке) посадить комнатные растения и она была благодарна мне, я не пошла жечь кресты или делать что-то деструктивное, берите пример) пусть они жгут и считают это свободой слова, а мы будем делать добрые поступки:)) всем мира)
И какой же он наказание получится в другом мире и за что? За то что сжёг бумажку которая для него ничего не значит?
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-1
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Бодратустра
Ответ Мадина Уйгурова
> Ислам не имеет отношения к всепрощению «Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только ради истины. Час непременно настанет. Посему прощай их красиво» (Аль-Хиджр, 85). «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (Аш-Шура, 40). «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Алю Имран, 159). Шах и мат, аметисты😀или как там щас говорят? Раунд!!!!!!
Шах и мат атеистам ты поставить не можешь
+3
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+3
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Нету Нету
Ответ Мадина Уйгурова
Плохо знаете ислам. Но у вас удобная позиция, при которой если мусульманин не поддаётся на провокацию - он соучастник, если ответит словом- то спровоцированный дурак ибо настоящего верующего (по вашему мнению) ничто обидеть не может, но если этому датчанину отрежут голову, вы первыми же побежите кричать о террористах . 😄так что на каждый мой вывод вы б нашли что ответить так что я б все равно не права была))))
Он вам четко объяснил, и это по исламу, вот вы не знаете, а тот из другой религии знает
+3
0
+3
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Оскар Муравьев
Чуваку по боку он явно атеист
0
0
0
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Мадина Уйгурова
Ответ Виталий Желтоусов
Странно что в религии есть такого вида молитвы.
В любой религии такое есть, угнетённый человек имеет право выбрать попросить наказания для агрессора или простить его. У атеистов такой же выбор, просто в случае проклятий обращение не к Богу, а к карме, природе или жизни и т.д.
0
-8
-8
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Виталий Желтоусов
Странно что в религии есть такого вида молитвы.
+6
0
+6
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Мадина Уйгурова
Ответ Адекватник
Ислам не имеет отношения к всепрощению :) так что тут мимо кассы... А молитвы, содержащие проклятия, - это не новость. В индуизме, к примеру, этого добра за 4000 лет припасено дав вагона и три тележки :) В определенных практиках буддизма еще в 20м веке практиковали человеческие жертвоприношения. Ну и так далее :) природа человеческая без крови и страха невозможна, увы :)
> Ислам не имеет отношения к всепрощению

«Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только ради истины. Час непременно настанет. Посему прощай их красиво» (Аль-Хиджр, 85).

«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (Аш-Шура, 40).

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Алю Имран, 159).

Шах и мат, аметисты😀или как там щас говорят? Раунд!!!!!!
+5
-3
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ Ебздрогыч
Хорошие молитвы, содержащие проклятия! Добрые такие, позитивные, всепрощающие
Я вот простила, а в молитве пожелала этому датчанину прийти к исламу, но меня тут назвали соучастницей 😃мол надо было жёстко ответить.
Кстати, задаюсь вопросом, является ли пожелание смерти и оскорбления от жертвы к агрессору естественной вещью или реакция на любое оскорбление/насилие/издевательства будь то на войне или в мирное время должна быть исключительно в виде подставления другой щеки и прощения?
+1
-8
-7
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Мадина Уйгурова
Ответ уличный иуда
Когда не знаешь, как похвастаться помощью в посадке цветов, и вдруг нашла момент это сделать
Ахаха)) ну так сам себя не похвалишь.. 😃
+7
0
+7
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