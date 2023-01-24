Магомед Исмаилов про сожжение Корана в Швеции: «Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием!»
Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжег Коран в Стокгольме.
«Провокация ли это? Да, провокация! Спровоцирован ли я? Да, спровоцирован. Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием!
Нанес ли он ущерб слову Аллаха?! Нет, не нанес! Он нанес ущерб самому себе! Оскорбил и задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал!
Но слово Аллаха в наших сердцах, мы заучиваем Коран наизусть, мы любим слово Аллаха! Слово Аллаха есть и будет до тех пор, пока сам Аллах не пожелает забрать его!
Этот мелкий гнусный человечишка (шайтан) всего лишь еще сильнее разжег свое место в аду», – написал Исмаилов в соцсетях.
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«Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними, только ради истины. Час непременно настанет. Посему прощай их красиво» (Аль-Хиджр, 85).
«Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (Аш-Шура, 40).
«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Алю Имран, 159).
Шах и мат, аметисты😀или как там щас говорят? Раунд!!!!!!
Кстати, задаюсь вопросом, является ли пожелание смерти и оскорбления от жертвы к агрессору естественной вещью или реакция на любое оскорбление/насилие/издевательства будь то на войне или в мирное время должна быть исключительно в виде подставления другой щеки и прощения?