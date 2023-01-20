Кикбоксер Харрисон снялся с боя против Мейвезера через 6 часов после анонса поединка

Теги Флойд Мейвезер-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Выставочный боксерский поединок между Флойдом Мейвезером и Лиамом Харрисоном не состоится.

Об этом сообщил английский кикбоксер в соцсетях. Поединок должен был пройти в Лондоне 25 февраля.

«К сожалению, мое колено не позволяет мне выйти на ринг. Переговоры о бое начались несколько дней назад, и я думал, что смогу подраться по боксу.

Но я провел усиленные тренировки и жесткие спарринги, после чего колено разбухло. Я не мог ходить. Мой хирург согласен, что участие в бою невозможно», – написал Харрисон в соцсетях.

Флойд Мейвезер проведет еще один выставочный бой 25 февраля

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