Кикбоксер Харрисон снялся с боя против Мейвезера через 6 часов после анонса поединка

Выставочный боксерский поединок между Флойдом Мейвезером и Лиамом Харрисоном не состоится.

Об этом сообщил английский кикбоксер в соцсетях. Поединок должен был пройти в Лондоне 25 февраля.

«К сожалению, мое колено не позволяет мне выйти на ринг. Переговоры о бое начались несколько дней назад, и я думал, что смогу подраться по боксу.

Но я провел усиленные тренировки и жесткие спарринги, после чего колено разбухло. Я не мог ходить. Мой хирург согласен, что участие в бою невозможно», – написал Харрисон в соцсетях.

Флойд Мейвезер проведет еще один выставочный бой 25 февраля