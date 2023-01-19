Азамат Мурзаканов 15 апреля подерется с Джастином Джейкоби на UFC Fight Night

Стал известен следующий соперник российского полутяжеловеса UFC Азамата Мурзаканова.

15 апреля на турнире в Лас-Вегасе Мурзаканов подерется с американцем Джастином Джейкоби.

На счету 36-летнего россиянина две победы в UFC, последняя из которых состоялась в августе техническим нокаутом в 3-м раунде над Девином Кларком. 34-летний Джейкоби в октябре проиграл раздельным решением судей Халилу Рунтри.

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