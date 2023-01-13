Bellator анонсировал турнир в Париже 12 мая. В главном событии подерутся Гегард Мусаси и Фабиан Эдвардс
Bellator 12 мая проведет третий турнир в Париже (Франция), где в главном событии вечера пройдет бой чемпиона среднего дивизиона Гегарда Мусаси и Фабиана Эдвардса.
В со-главном поединке встретятся Сидни Аутлоу и Мансур Барнауи. Их бой пройдет в рамках Гран-при легковесов.
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