Онлайн трансляция Bellator 290 Федор Емельяненко — Райан Бейдер 2, смотреть онлайн турнир 5 февраля
В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) пройдет Bellator 290, в рамках которого состоиться реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ BELLATOR 290:
- На телеканале Showtime
- На официальном Youtube-канале промоушена
ГЛАВНЫЙ КАРД ТУРНИРА:
- Райан Бейдер VS Федор Емельяненко
- Джонни Эблин VS Анатолий Токов
- Сабах Хомаси VS Бреннан Уорд
- Нейман Грейси VS Майкл Ломбардо
- Лоренц Ларкин VS Мухамед Берхамов
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