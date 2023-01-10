Онлайн трансляция Bellator 290 Федор Емельяненко — Райан Бейдер 2, смотреть онлайн турнир 5 февраля

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) пройдет Bellator 290, в рамках которого состоиться реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ BELLATOR 290:

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