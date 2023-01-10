Федор — Бейдер 2 когда бой — дата и место проведения реванша между Федором Емельяненко и Райнаном Бейдером на Bellator 290

Утром 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) состоится Bellator 290, в главном событии которого пройдет реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера.

Федор Емельяненко – наверное, самый известный боец смешанных единоборств, чья слава уходит далеко за рамки индустрии. Федор — икона ММА, прославлявший боевой спорт с начала нулевых годов. Емельяненко за свою карьеру провел 47 поединков, из которых завоевал 40 побед (один бой был признан несостоявшимся). В последнем бою «Последний император» ярко нокаутировал мощного и молодого (для тяжелого веса) Тимоти Джонсона, дав понять, что его еще рано списывать со счетов.

Также Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратным — по версии «RINGS», и еще дважды по версии «WAMMA».

Его соперник – Бейдер — чемпион Bellator (экс-двойной чемп, поскольку владел поясом полутяжелого веса лиги). В январе 2019-го Райан нанес обиду российским болельщикам, нокаутировав Федора за 35 секунд. С того момента Бейдер провел аж шесть поединков, два из которых в полутяжелом весе: проигрыш Вадиму Немкову и Кори Андерсону. Однако в тяжелом весе Райан до сих пор не терпел поражений (с 2016 года). Всего в активе Бейдера 30 побед, семь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Турнир в Инглвуде стартует в 02:00 по московскому времени, главный бой вечера пройдет не раньше 05:00. Bellator 290 покажут на канале Showtime и на официальном ютюб-канале промоушена.