Лобову придется оплатить судебные издержки за иски против Конора

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

Высокий суд Ирландии отклонил второй иск Артема Лобова против бывшего спарринг-партнера Конора Макгрегора.

Ирландцу российского происхождения предстоит оплатить все судебные издержки, связанные с иском.

Напомним, Лобов подал на Конора в суд, потребовав 5% от суммы продажи бренда виски. Артем утверждал, что идея создания Proper No. Twelve принадлежит ему.

Во втором иске Лобов обвинил Макгрегора в клевете и оскорблениях. Ирландец назвал бывшего друга крысой, но судья Гаррет Саймон посчитал, что это не оскорбление.

Конор про иски Лобова: «Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска»

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13 комментариев

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Weim
Ответ Вячеслав Тотров
Надо подать в суд на Хабиба за того леща,чтобы получить материальную компенсацию и ей оплатить издержки с Коннором. Если не прокатит,то подать на Уилла Смита, за то что хотел присвоить себе прозвище Легенда в своем фильме
Это 5)))
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Ryan T.
Ответ AshAsh
ой ну начни сейчас лекцию про ирландские восстания 14 века, все ты прекрасно понял, Лобов тупой и это ты тоже понял
Представляю, назови ты любого ирландца в каком-нибудь дублинском пабе "англичанином".
Тебе бы быстро "объяснили", что это не одно и то же и не нужно так делать. )
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DrDro
Настоящая легенда-мало того, что не стал разорять наглого ирландца, так ещё и издержки судебные оплатил.
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Lo Zio
Помню как Хабиб стоил говорил про Ирладцев,что они забыли свой язык и их поработила Англия. Но Ирландия независимая страна, а Дагестан под Россией матушкой ахахахч
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artpal
А что между ними произошло? Лобок всю жизнь шестерил за Коннором, а тут вдруг суды
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-1
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Гусейн Магомедрасулов
Жизнь расставляет всё по местам
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-1
-1
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youmalv
А че надо оплачивать расходы своему оппоненту в суде?)
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AshAsh
Ответ градус ненависти
Лол, Макгрегор не больше «коренной англичанин» чем Лобов
ой ну начни сейчас лекцию про ирландские восстания 14 века, все ты прекрасно понял, Лобов тупой и это ты тоже понял
+5
-2
+3
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градус ненависти
Ответ AshAsh
русский нашел время прессовать в английском суде коренного англичанина, как там у Задорнова было "ну тупооойййй"
Лол, Макгрегор не больше «коренной англичанин» чем Лобов
+1
-1
0
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Вячеслав Тотров
Надо подать в суд на Хабиба за того леща,чтобы получить материальную компенсацию и ей оплатить издержки с Коннором. Если не прокатит,то подать на Уилла Смита, за то что хотел присвоить себе прозвище Легенда в своем фильме
+15
-1
+14
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RAMIK
Я думаю он банкрот. И путь у него тока в поп ММА!
+8
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+8
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AshAsh
русский нашел время прессовать в английском суде коренного англичанина, как там у Задорнова было "ну тупооойййй"
+6
-2
+4
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Juninho P.
Во всей этой позорной истории для легенды, только сейчас себе представил, насколько Лобов похож на Монгола. 🤣🤣🤣🤚
+2
-2
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