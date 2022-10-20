Даниэль Кормье: «В Дагестане самые известные люди – это ваш президент и сразу следом за ним Хабиб»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает Хабиба Нурмагомедова одним из самых популярных людей в России.
«Кто самый известный боец? Это Хабиб! Хабиб – самый популярный человек в России! Возможно, за все время.
У вас в Дагестане самые известные люди – это ваш президент и сразу следом за ним Хабиб. Он настоящая суперзвезда!» – сказал Кормье.
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