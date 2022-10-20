Даниэль Кормье: «В Дагестане самые известные люди – это ваш президент и сразу следом за ним Хабиб»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях считает одним из самых популярных людей в России.

«Кто самый известный боец? Это Хабиб! Хабиб – самый популярный человек в России! Возможно, за все время.

У вас в Дагестане самые известные люди – это ваш президент и сразу следом за ним Хабиб. Он настоящая суперзвезда!» – сказал Кормье.

Хабиб: «Бои никогда не были в моем сердце. Я оставляю этот спорт в покое, без себя»

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