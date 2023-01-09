UFC 283 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

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22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 283, в рамках которого пройдет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.

Где и во сколько смотреть UFC 282?

Турнир стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард состоится не раньше 05:00, главный бой – не раньше 07:00. Посмотреть UFC 283 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Кард UFC 283

Помимо Тейшейры и Хилла в мейнкарде встретятся Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено, Гилберт Бернс и Нил Магни, Лорен Мерфи и Джессика Андраде, Пол Крэйг и Джонни Уокер.

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