UFC 283 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 283, в рамках которого пройдет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.
Где и во сколько смотреть UFC 282?
Турнир стартует в 02:00 по московскому времени. Основной кард состоится не раньше 05:00, главный бой – не раньше 07:00. Посмотреть UFC 283 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».
Кард UFC 283
Помимо Тейшейры и Хилла в мейнкарде встретятся Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено, Гилберт Бернс и Нил Магни, Лорен Мерфи и Джессика Андраде, Пол Крэйг и Джонни Уокер.
Комментарии