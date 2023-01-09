Ризван Магомедов: «Думаю, что Павлович стоит в одном бое от титульника»

Менеджер Ризван Магомедов поделился мыслями о перспективах топового тяжеловеса UFC Сергея Павловича.

По мнению Магомедова, россиянин в праве ждать титульного шанса в случае победы в следующем бою.

«Думаю, что Павлович стоит в одном бое от титульного поединка. Планируем, чтобы он подрался в апреле или мае.

Он третий в рейтинге тяжеловесов, это точно будет претендентский бой: либо с , либо с кем-то еще.

Большую роль в продвижении играет его манера ведения поединка: он выходит и всех нокаутирует.

Плюс сами матчмейкеры говорили, что нужно освежить кровь в тяжелом весе», – сказал Магомедов.

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