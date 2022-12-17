Дацик – о бое с Шульским: «Я с детства скорлупку кушаю, так что мой калган выдержал»

Известный российский тяжеловес Вячеслав Дацик поделился мыслями после поединка с Павлом Шульским, в котором «Рыжий Тарзан» одержал победу единогласным решением судей.

«Порубились, кто крепче. Паша меня знает, у него свои приколюхи от меня. Я тоже знаю, чем он будет меня контратаковать.

Мой калган все его прямые выдержал. Я примерно так и думал, что будем кайфово рубиться. Кто-то мог до конца не достоять.

Колхозка – это такая штука, что когда прилетает, хрен поймешь, достоишь или нет. Но Паша – броня.

Паша мне тоже по моське натыкал хорошо, тяжелые прямые прилетали. Но я с детства скорлупку кушаю, так что калган выдержал», – сказал Дацик.

Вячеслав Дацик победил Павла Шульского в рамках Бойцовского клуба РЕН-ТВ