Претендент на титул АСА Сарнавский оценил форму Резникова: «Он все время пашет»

Претендент на титул АСА в легком весе Александр Сарнавский помогает готовиться к полуфиналу гран-при лиги Артему Резникову в Алматы.

В интервью «Вестнику ММА» Александр рассказал о сборах и актуальной форме Артема:

«Много бойцов работают с Артемом, которые дерутся в OCTAGON, NAIZA. Так что без проблем помогаем. В Казахстане есть спарринг партнеры, Артем всегда готовится здесь, есть условия, просто тренируйся. Мы работали от стены, Артем в хорошей форме, но нужно следить за самочувствием. Он все время пашет, в день по две тренировки. Утром отработал по вольной борьбе, через пять часов на спарринги»

Бой Резников – Кошкин за выход в финал гран-при АСА состоится 23 декабря на турнире в Москве.

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