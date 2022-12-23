ACA 150: Резников против Кошкина, Гончаров – Вахаев и другие бои

Теги MMA тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Гаджимурад Хирамагомедов Магомед Бибулатов ACA Евгений Гончаров Артем Резников Бокс/MMA/UFC

23 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится турнир ACA 150.

В главном событии вечера состоится полуфинальный бой Гран-при в легком весе между Андреем Кошкиным (22-8) и Артемом Резниковым (18-6).

В со-главном событии пройдет реванш Евгения Гончарова (18-3) и Мухумата Вахаева (11-5-1).

Другие бои ACA 150:

Магомед Бибулатов (18-3) – Чарльз Энрике (15-2);

Азамат Пшуков (10-2) – Азам Гафоров (12-3);

Сиро Родригес (24-11) – Гаджимурад Хирамагомедов (13-5).

ACA 150 можно посмотреть на официальном сайте промоушена с платной подпиской. Основной кард турнир покажет «Матч! Боец» и «Матч!». Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени.

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