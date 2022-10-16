Евгений Моряк проиграл дебютный бой в Bare Knuckle FC

В Денвере (Колорадо) состоялся турнир по боям на голых кулаках 31, в главном событии которого прошел бой за временный титул в полутяжелом весе между Майком Ричманом и Исааком Дулиттлом (победа Ричмана нокаутом).

Также на турнире состоялся дебют в промоушене российского бойца Евгения «Моряка» Курданова.

Соперником Моряка выступил Горьян Славески, одержавший победу единогласным решением судей (48-46, 50-44, 49-45).

Евгений Моряк: «Мы ведем переговоры с Артемом Лобовым, мне предложили этот бой»