ACA 149: Вагаев против Слипенко, Омаров – Макашвили и другие бои

16 декабря в «Баскет Холле» в Москве пройдет турнир 149, в главном событии которого пройдет поединок за титул в полусреднем весе между Абубакаром Вагаевым (21-3) и Виталием Слипенко (15-4).

В со-главном бою вечера встретятся полулегковесы Ислам Омаров (12-0) и Леван Макашвили (20-5-1).

Другие бои главного карда:

Имран Букуев (14-2) против Курбана Гаджиева (18-3) в наилегчайшем весе;

Ахмед Мусакаев (11-2) против Мехди Байдулаева (14-2) в легчайшем весе.

Слипенко – про бой с Вагаевым: «В меня до сих пор никто не верит. Может, внешность добродушная»

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