Слипенко – про бой с Вагаевым: «В меня до сих пор никто не верит. Может, внешность добродушная»
Топовый полусредневес ACA Виталий Слипенко поделился мыслями перед титульным поединком против Абубакара Вагаева, который пройдет 16 декабря.
Слипенко признался, что его только мотивирует статус андердога, а к недооценке своих шансов он относится философски.
«Да в меня до сих пор никто не верит. Мне ставят соперника – я побеждаю. Я ни разу не дрался с проходными оппонентами, я всегда дрался с топовыми соперниками, и меня это мотивирует.
Я всегда иду ва-банк, ставлю все на карту. То, что в меня никто не верит, меня ни капли не угнетает, а наоборот, добавляет энергии.
Мы постоянно должны удивлять. Я ни разу не был фаворитом. Даже когда я побеждаю, говорят: «Оказывается, он сильный боец». Люди никогда не верят. Может, у меня внешность такая добродушная», – сказал боец.
Виталий Слипенко 16 декабря подерется с Абубакаром Вагаевым на ACA 149 за титул в полусреднем весе
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