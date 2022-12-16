Абубакар Вагаев: «Не сказал бы, что Слипенко – мой самый сильный оппонент»

Чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев поделился мыслями о предстоящем поединке против Виталия Слипенко.

Напомним, что титульный бой в полусреднем весе возглавит турнир ACA 149, который пройдет 16 декабря в Москве.

«Я думаю, что он меня ничем не удивит. Мы посмотрели его бои и изучили и слабые, и сильные стороны.

Я бы не сказал, что самый сильный оппонент. У меня в последнее время все оппоненты были сильными и топовыми. И он – один из сильнейших», – сказал Вагаев.

Слипенко – про бой с Вагаевым: «В меня до сих пор никто не верит. Может, внешность добродушная»