Виталий Слипенко 16 декабря подерется с Абубакаром Вагаевым на ACA 149 за титул в полусреднем весе
Чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев 16 декабря проведет защиту титул в поединке против Виталия Слипенко.
Бой станет главным событием ACA 149 в Москве.
Вагаев в марте этого года победил раздельным решением судей Устармагомеда Гаджидаудова. Слипенко в сентября единогласным решение одержал победу над Мурадом Абдулаевым.
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