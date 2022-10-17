Виталий Слипенко 16 декабря подерется с Абубакаром Вагаевым на ACA 149 за титул в полусреднем весе

Чемпион ACA в полусреднем весе Абубакар Вагаев 16 декабря проведет защиту титул в поединке против Виталия Слипенко.

Бой станет главным событием ACA 149 в Москве.

Вагаев в марте этого года победил раздельным решением судей Устармагомеда Гаджидаудова. Слипенко в сентября единогласным решение одержал победу над Мурадом Абдулаевым.

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