Дрозд о попадании в санкционный список Верховной Рады: «Оказаться в компании таких великих спортсменов для меня большая честь»

Бывший чемпион мира по боксу прокомментировал свое попадание в санкционный список Верховной Рады Украины.

«Оказаться в компании таких великих спортсменов для меня большая честь. Значит, мы движемся в правильном направлении. Буду и дальше прикладывать усилия на благо нашей страны», – сказал Дрозд.

В санкционный список попали 55 российских спортсменов, среди которых Николай Валуев, Камила Валиева, Светлана Журова, Александр Большунов и другие.

Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию страны, лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России